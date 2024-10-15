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14:51, 15 октября 2024Россия

Созданный для участия в КТО добровольческий отряд «Барс-Брянск» возглавил депутат

Добровольческий отряд «Барс-Брянск» возглавил депутат брянской облдумы Антошин

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командиром добровольческого отряда «Барс-Брянск» назначили депутата брянской областной Думы Сергея Антошина. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Продолжается формирование добровольческого отряда «Барс-Брянск». Командир отряда «Барс» — майор СОБР, капитан ФСБ, бывший первый замглавы администрации города Брянска, депутат Брянской областной Думы Сергей Сергеевич Антошин», — написал он.

По словам главы области, некоторые бойцы отряда пока проходят обучение, а часть уже отправили нести службу на стратегически важных объектах. Все добровольцы полностью экипированы и обеспечены всем необходимым, добавил Богомаз.

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Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).

12 сентября Минобороны России сообщило о создании в Курской, Белгородской и Брянской областях добровольческих отрядов «Барс». Тогда замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров отметил, что основной задачей этих отрядов будет содействие оперативным штабам губернаторов по линии КТО для решения задач, которые в настоящее время возникают.

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      Никита Абрамов
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