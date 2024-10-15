Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:04, 15 октября 2024Экономика

Спрогнозировано изменение цен на новостройки из-за подорожания стройматериалов

Апрелев: подорожание стройматериалов не повлияет на цену новых квартир в Москве

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Основатель Гильдии риелторов России Константин Апрелев спрогнозировал, что подорожание стройматериалов существенно не повлияет на цены на квартиры в новостройках Москвы. Его мнение приводит «Ридус».

Он указал, что себестоимость строительства хоть и влияет на конечную стоимость квартир, но не в полной мере. «В Москве бетон и металл составляют около 8—10 процентов от себестоимости строительства. Остальное — это земля, проведение коммуникаций, кредиты, проектирование и документация. Бетон и металл влияют на стоимость жилья не столь значительно», — объяснил Апрелев.

По его словам, из-за подорожания стройматериалов цены на жилье вырастут максимум на два процента.

Ранее руководитель управления маркетинга и аналитики ASTERUS Денис Бобков посчитал, что цены на первичное жилье в России не поднимутся. Вместе с тем рассчитывать на спад цен он также не советует. «Цены на новостройки повышать не будут. У девелоперов нет возможности предоставлять и какие-то массовые скидки. Расти цены не будут, но и падать им некуда», — отметил аналитик.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО пообещал Украине реальные изменения на поле боя. За счет чего это произойдет?

      Steam согласился с Роскомнадзором и удалил запрещенный контент

      Арестованный в России по делу о шпионаже гражданин Южной Кореи не признал вину

      Россиянам рассказали о феномене «бедных в кавычках»

      В Болгарии осквернили памятник советским воинам

      Следователи задержали россиянина за покушение на жизнь детей с применением оружия

      Вице-губернатора Подмосковья уличили в покупке хороших постов о себе

      Мбаппе заподозрили в изнасиловании

      В Минобороны раскрыли детали боев под Суджей

      Спрогнозировано изменение цен на новостройки из-за подорожания стройматериалов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше