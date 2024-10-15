Спрогнозировано изменение цен на новостройки из-за подорожания стройматериалов

Апрелев: подорожание стройматериалов не повлияет на цену новых квартир в Москве

Основатель Гильдии риелторов России Константин Апрелев спрогнозировал, что подорожание стройматериалов существенно не повлияет на цены на квартиры в новостройках Москвы. Его мнение приводит «Ридус».

Он указал, что себестоимость строительства хоть и влияет на конечную стоимость квартир, но не в полной мере. «В Москве бетон и металл составляют около 8—10 процентов от себестоимости строительства. Остальное — это земля, проведение коммуникаций, кредиты, проектирование и документация. Бетон и металл влияют на стоимость жилья не столь значительно», — объяснил Апрелев.

По его словам, из-за подорожания стройматериалов цены на жилье вырастут максимум на два процента.

Ранее руководитель управления маркетинга и аналитики ASTERUS Денис Бобков посчитал, что цены на первичное жилье в России не поднимутся. Вместе с тем рассчитывать на спад цен он также не советует. «Цены на новостройки повышать не будут. У девелоперов нет возможности предоставлять и какие-то массовые скидки. Расти цены не будут, но и падать им некуда», — отметил аналитик.