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22:40, 15 октября 2024Мир

США выступили против бомбардировок Бейрута

Госдеп: США заявили Израилю, что выступают против бомбардировок Бейрута

Фото: Pixabay

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация США дала понять властям Израиля, что выступает против проводимых еврейским государством бомбардировок Бейрута. Его слова приводит ТАСС.

«В последние дни мы видим, что интенсивность ударов сократилась, и мы будем продолжать внимательно следить», — сказал Миллер.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников сообщила, что операция Израиля в Ливане не завершится до выборов президента США. Отмечается, что риторика израильских властей и масштабы эвакуации населения из приграничных районов вызывают все большее сомнение на Западе.

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      Марина Совина
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