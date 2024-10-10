На Западе заявили о неспособности Израиля закончить операцию в Ливане до выборов в США

FT: операция Израиля в Ливане не завершится до выборов президента в США

Операция Израиля в Ливане не завершится до выборов президента США. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на западных чиновников.

«Две недели назад Израиль говорил об ограниченном наземном вторжении на пару недель, но эти две недели, похоже, растягиваются», — подчеркнул один из источников издания, добавив, что ситуация «не вселяет оптимизма», что Израиль остановит операцию до выборов в США.

Отмечается, что риторика израильских властей и масштабы эвакуации населения из приграничных районов вызывают все большее сомнение на Западе.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал продолжающийся конфликт в Газе итогом упрямства Израиля и США. В ходе заседания Совета Безопасности ООН он отметил, что трагедия в Газе используется для «безжалостного и бесчеловечного массового коллективного наказания палестинцев».