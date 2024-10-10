Небензя назвал итог упрямства Израиля и США

Небензя назвал конфликт в секторе Газе итогом упрямства Израиля и США

Постояннный представитель России при ООН Василий Небензя назвал продолжающийся конфликт в Газе итогом упрямства Израиля и США, пишет РИА Новости.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН он отметил, что трагедия в Газе используется для «безжалостного и бесчеловечного массового коллективного наказания палестинцев». Палестина столкнулась с беспрецедентной со времен Второй мировой войны гуманитарной катастрофой, добавил дипломат. Он указал, что число погибших достигает 42 тысяч, число раненых и пропавших без вести — 100 тысяч.

«Вот итог упрямства руководства Израиля и его покровительства со стороны американских союзников Западного Иерусалима, не позволяющих Совбезу остановить этот порочный круг насилия», — подчеркнул Небензя.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обратился к представителям делегации США на заседании Совбеза ООН и заявил, что без их помощи противостояние в секторе Газа и на границе Израиля и Ливана прекратится.