На Украине рассказали о плане США по завершению конфликта без победы Киева

Экс-посол Украины: у США есть план по урегулированию конфликта без победы Киева

У Соединенных Штатов есть план по урегулированию конфликта на Украине, не подразумевающий победу Киева. Об этом заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, план подразумевает «территориальные компромиссы». «Американцы, когда приезжали в Киев, предлагали [украинскому президенту Владимиру] Зеленскому быть более гибким в Вашингтоне. В сущности, от него ожидали обсуждения возможных территориальных компромиссов», — рассказал Чалый.

Исходя из этого, дипломат предположил, что у США есть свой план по урегулированию конфликта, который подразумевает территориальные уступки со стороны Украины. «Да, это план не о победе Украины», — подытожил Чалый.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что западные страны устают от поддержки Украины и больше надеются на другие формы урегулирования конфликта.