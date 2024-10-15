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08:59, 15 октября 2024Мир

Глава МИД Финляндии заявил об усталости Запада от поддержки Украины

Глава МИД Финляндии Волтонен: Запад устал от поддержки Украины

Фото: Lehtikuva / Jussi Nukari / Reuters

Западные страны устают от поддержки Украины и все больше надеются на какую-либо форму урегулирования конфликта. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Financial Times,

«Западные государства устают от своей поддержки Украины и все больше надеются на какую-либо форму разрешения конфликта», — цитирует издание слова дипломата.

Она также признала, что вспыхнувший конфликт на Ближнем Востоке отвлек на себя, как внимание, так и ресурсы. Кроме того, ситуация заставила многие страны задуматься о поиске решения для Украины.

12 октября бывший президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что ресурсы стран Запада для поддержки Украины истощаются. По его словам, Запад был не очень хорошо подготовлен к объемам помощи, необходимым Киеву.

Ранее издание Politico написало, что министры обороны стран НАТО планируют в ближайшее время пересмотреть многолетнюю политику в отношении России. При этом собеседник издания уточнил, что проект будущей стратегии еще не подготовлен.

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      Марина Совина
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