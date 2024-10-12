В Финляндии заявили об истощающихся ресурсах Запада для поддержки Киева

Экс-президент Финляндии Ниинисте: ресурсы Запада для поддержки Киева истощаются

Ресурсы стран Запада для поддержки Украины истощаются. Об этом заявил бывший президент Финляндии Саули Ниинисте, передает РИА Новости.

По его словам, Запад был не очень хорошо подготовлен к объемам помощи, необходимым Киеву. Экс-президент отметил, что сейчас Россия наращивает военную силу. В то же время на Западе данный процесс, в том числе в вопросах производства оружия, идет медленнее.

Ниинисте также выразил мнение, что членство Украины в НАТО приведет к эскалации конфликта. При этом он не исключил возможность вступления страны в альянс на данном этапе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина «в конечном счете» станет членом НАТО. Назвать сроки, когда это произойдет, генсек альянса не смог.