Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:17, 12 октября 2024Мир

В Финляндии заявили об истощающихся ресурсах Запада для поддержки Киева

Экс-президент Финляндии Ниинисте: ресурсы Запада для поддержки Киева истощаются

Фото: Sgt. Cesar Salazar Jr. / Globallookpress.com

Ресурсы стран Запада для поддержки Украины истощаются. Об этом заявил бывший президент Финляндии Саули Ниинисте, передает РИА Новости.

По его словам, Запад был не очень хорошо подготовлен к объемам помощи, необходимым Киеву. Экс-президент отметил, что сейчас Россия наращивает военную силу. В то же время на Западе данный процесс, в том числе в вопросах производства оружия, идет медленнее.

Ниинисте также выразил мнение, что членство Украины в НАТО приведет к эскалации конфликта. При этом он не исключил возможность вступления страны в альянс на данном этапе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина «в конечном счете» станет членом НАТО. Назвать сроки, когда это произойдет, генсек альянса не смог.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В Грозном прозвучало несколько взрывов

      В Испании нашли останки Христофора Колумба

      В Госдуме оценили попытку НАТО запугать показом «ядерной мощи»

      Депутат Бундестага Вагенкнехт оценила риск вовлечения НАТО в конфликт на Украине

      В ФКС России оценили отказ игроков украинской команды от рукопожатий с россиянами

      Глава Дагестана пообещал поддержку Керимову после угроз Кадырова

      Джонсон раскрыл планы Лондона по помощи Украине в начале СВО

      В Херсонской области рассказали о ночной атаке беспилотников

      Россиянка порезала дочь из-за приснившегося кошмара

      В Финляндии заявили об истощающихся ресурсах Запада для поддержки Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше