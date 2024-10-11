На Западе сообщили о планах НАТО пересмотреть отношения с Россией

Politicо: НАТО планирует создать новую стратегию в отношениях с Россией

Министры обороны стран НАТО планируют в ближайшее время пересмотреть многолетнюю политику в отношении России. Об этом пишет издание Politico.

«Страны-участницы намерены провести дебаты внутри альянса и обсудить Основополагающий акт Россия — НАТО. Пришло время разработать новую стратегию с учетом конкретных позиций союзников», — говорится в статье со ссылкой на слова высокопоставленного представителя американского правительства.

Собеседник издания уточнил, что проект будущей стратегии еще не подготовлен. При этом военные последствия предполагаемых изменений будут нести ограниченный характер. Некоторые члены альянса беспокоятся, что слишком агрессивная новая стратегия может послать России дестабилизирующий сигнал, резюмируется в материале.

Ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не мог отказать Украине, Швеции и Финляндии в их стремлении вступить в альянс. Он заявил, что также не мог гарантировать отказ от присутствия войск в восточной части блока, так как это означало бы «введение чего-то вроде членства в НАТО первого и второго сорта».

Столтенберг также признал, что оказание военной помощи Украине после 2014 года предотвратило бы вооруженный конфликт. По данным издания Politico, Столтенберг выразил сожаление, что страны альянса не вмешались в ситуацию вокруг Украины.

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