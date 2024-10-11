Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:51, 11 октября 2024Мир

На Западе сообщили о планах НАТО пересмотреть отношения с Россией

Politicо: НАТО планирует создать новую стратегию в отношениях с Россией

Фото: IMAGO / Thomas Trutschel / Global Look Press

Министры обороны стран НАТО планируют в ближайшее время пересмотреть многолетнюю политику в отношении России. Об этом пишет издание Politico.

«Страны-участницы намерены провести дебаты внутри альянса и обсудить Основополагающий акт Россия — НАТО. Пришло время разработать новую стратегию с учетом конкретных позиций союзников», — говорится в статье со ссылкой на слова высокопоставленного представителя американского правительства.

Собеседник издания уточнил, что проект будущей стратегии еще не подготовлен. При этом военные последствия предполагаемых изменений будут нести ограниченный характер. Некоторые члены альянса беспокоятся, что слишком агрессивная новая стратегия может послать России дестабилизирующий сигнал, резюмируется в материале.

Ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не мог отказать Украине, Швеции и Финляндии в их стремлении вступить в альянс. Он заявил, что также не мог гарантировать отказ от присутствия войск в восточной части блока, так как это означало бы «введение чего-то вроде членства в НАТО первого и второго сорта».

Столтенберг также признал, что оказание военной помощи Украине после 2014 года предотвратило бы вооруженный конфликт. По данным издания Politico, Столтенберг выразил сожаление, что страны альянса не вмешались в ситуацию вокруг Украины.
.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Алаудинов дал прогноз об окончании СВО. Командир «Ахмата» сослался на Священное Писание

      На Западе сообщили о планах НАТО пересмотреть отношения с Россией

      Захарова оценила идею отказаться от термина «новые регионы»

      Оказавшийся в российском плену одессит отказался возвращаться на Украину

      Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю

      Лавров сообщил об опасности участия США в кризисе на Ближнем Востоке

      МИД Польши сообщил о сокращении количества выдаваемых россиянам виз

      Два сотрудника МЧС пострадали из-за атаки беспилотника

      Жители российского города остались без труб отопления в холода

      Названа портящая сексуальную жизнь безобидная привычка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше