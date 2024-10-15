Стали известны детали законопроекта о запрете чайлдфри в России

Комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в России

Комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в России и рекомендовал депутатам принять его в первом чтении. Его детали стали известны по итогам заседания парламентариев, передает ТАСС.

Информацию, пропагандирующую полный отказ от детей в семьях, предложили запретить распространять в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

Как следует из проекта закона, сайт, который будет замечен в распространении подобной информации, могут включить в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Пропаганда чайлдфри в фильмах, в свою очередь, станет основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения.

Кроме того, предполагается, что владельцы социальных сетей должны будут осуществлять мониторинг для выявления пропаганды отказа от деторождения.

При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заверил, что речь идет именно о запрете пропаганды идеологии чайлдфри, а решение женщины отказаться от рождения ребенка не будет подпадать под действие закона.

Ранее правительство России одобрило законопроект о штрафах за пропаганду движения чайлдфри, которые могут составить от 50 тысяч до 4 миллионов рублей.