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10:38, 15 октября 2024Мир

Стало известно о нехватке ракет ПВО у Израиля

FT: Израиль столкнулся с нехваткой ракет противовоздушной обороны

Фото: Ammar Awad / Reuters

Израиль столкнулся с нехваткой ракет противовоздушной обороны (ПВО) на фоне необходимости защищаться от возможных нападений Ирана и его союзников. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на бывших военных чиновников и представителей оборонной индустрии.

«Проблема у Израиля с боеприпасами серьезная», — заявила бывшая американская военная чиновница Дана Строул, специализировавшаяся на Ближнем Востоке.

Строул отметила, что в случае нового ракетного удара Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболла» израильская система ПВО «будет растянута». Она подчеркнула, что США «не могут продолжать поставки Украине и Израилю с такой же скоростью».

Издание также приводит слова генерального директора израильского государственного концерна «Авиационная промышленность Израиля» Боаза Леви. По его словам, «не секрет, что Израилю нужно пополнять запасы». Он добавил, что некоторые линии его предприятия работают круглосуточно, чтобы достичь нужных объемов производства.

Ранее подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что в военном противостоянии с Ираном Израиль может сильно пострадать из-за проблем с системами ПВО.

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      Елизавета Мытарева
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