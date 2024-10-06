Израиль предупредили о рисках серьезно пострадать в военном противостоянии с Ираном

Дэвис: Израиль сильно пострадает в случае войны с Ираном из-за проблем с ПВО

В военном противостоянии с Ираном Израиль может сильно пострадать из-за проблем с противовоздушной обороной (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэла Дэвиса.

По данным агентства, подполковник ВС США в отставке считает, что израильская система ПВО не так надежна, как об этом заявляют публично. Он сказал, что если Израиль ввяжется в ракетную войну с Ираном, он понесет тяжелейший ущерб. По его словам, деэскалация противостояния с Тегераном входит в интересы безопасности еврейского государства. Дэвис отметил, что войну необходимо предотвратить до ее начала.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие часы, вероятно, нанесет удары возмездия по Ирану.