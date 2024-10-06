Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:48, 6 октября 2024Мир

Израиль предупредили о рисках серьезно пострадать в военном противостоянии с Ираном

Дэвис: Израиль сильно пострадает в случае войны с Ираном из-за проблем с ПВО

Фото: Hannah McKay / Reuters

В военном противостоянии с Ираном Израиль может сильно пострадать из-за проблем с противовоздушной обороной (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэла Дэвиса.

По данным агентства, подполковник ВС США в отставке считает, что израильская система ПВО не так надежна, как об этом заявляют публично. Он сказал, что если Израиль ввяжется в ракетную войну с Ираном, он понесет тяжелейший ущерб. По его словам, деэскалация противостояния с Тегераном входит в интересы безопасности еврейского государства. Дэвис отметил, что войну необходимо предотвратить до ее начала.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие часы, вероятно, нанесет удары возмездия по Ирану.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Умер игравший депутата Наливкина актер

      Стали известны подробности смерти сыгравшего депутата Наливкина актера

      Гимнастка Аверина высказалась о возможности стать певицей

      В российском регионе неизвестный напал на сотрудницу салона связи

      Названы особенности ударившего по судну со снарядами под Одессой российского оружия

      Российские военные уничтожили стратегическую переправу ВСУ

      Спецборт сел в московском аэропорту после сообщений о возвращении из США посла Антонова

      В теракте на юге Израиля один человек погиб и десять пострадали

      Российский подросток случайно выстрелил 14-летнему школьнику в голову

      Израиль предупредили о рисках серьезно пострадать в военном противостоянии с Ираном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше