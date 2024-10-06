Стали известны сроки возможных ударов Израиля по Ирану

«14-й канал»: Израиль в ближайшие часы может нанести удары по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие часы, вероятно, нанесет удары возмездия по Ирану. Об этом сообщает 14-й канал со ссылкой на источники в США.

Отмечается, что предупреждение получили ряд неправительственных организаций. В таком случае, есть вероятность ответного удара со стороны Ирана, утверждает источник телеканала.

Ранее ЦАХАЛ признала попадание нескольких иранских ракет по авиабазам Неватим и Тель-Ноф.

1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами КСИР в Ливане.