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11:14, 15 октября 2024Россия

Стало известно о смерти позировавшего у «Пятерочки» в Курской области бойца ВСУ

Стало известно о смерти бойца ВСУ, который позировал у «Пятерочки» под Курском

Кадр: Telegram-канал «Украина.ру»

В ходе спецоперации был ликвидирован солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который позировал около захваченного магазина «Пятерочка» в Курской области. Об этом сообщил администратор Telegram-канала «Тринадцатый».

На опубликованной фотографии из украинского сегмента соцсетей можно прочитать некролог, согласно которому автомобиль с находившимся в нем бойцом подорвался на противотанковой мине.

Солдата звали Богдан Канивец, датой его смерти указано 11 октября.

Ранее военкоры сообщили о смерти еще одного солдата ВСУ, который решил «отовариться» в одном из продуктовых магазинов Курской области. Им оказался чемпион Украины по смешанным единоборствам Назарий Гаврилец. Канивец пережил своего «побратима» всего на несколько дней.

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      Алан Босиков
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