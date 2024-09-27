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03:48, 27 сентября 2024Спорт

Военкоры заявили о гибели чемпиона Украины по ММА в Курской области

«РВ»: в Курской области погиб чемпион Украины по ММА Гаврилец
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Чемпион Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назарий Гаврилец погиб в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

По информации военкоров, Гаврилец вместе с сослуживцами решили «отовариться» в одной из «Пятерочек» Курской области. Подробности ликвидации бойца не сообщаются, однако известно, что он был старшим оператором группы спецназа.

«О других уничтоженных боевиках его группы официально пока не сообщается, не тот статус, но позже также ожидаются некрологи в местных СМИ», — подчеркивает «РВ».

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике украинец Александр Пелешенко погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Он служил в украинской армии с 2022 года.

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      Евгений Силаев
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