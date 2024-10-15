Марочко: ВСУ восполняют потери у Петропавловки необученными мобилизованными

Вооруженные силы Украины (ВСУ) восполняют потери на купянском направлении необученными мобилизованными. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в районе населенного пункта Кучеровка было зафиксировано прибытие до взвода личного состава ВСУ для восполнения потерь в подразделении, дислоцирующемся у Петропавловки. При этом большинство направленных на данный участок передовой бойцов до этого не были на фронте.

«Также на момент прибытия в так называемую "красную зону" большая часть рекрутов не была обеспечена вещевым имуществом и не встала на продовольственное довольствие», — отметил Марочко.

Ранее стало известно, что на сватовско-кременском направлении 80 процентов военной техники ВСУ не готово к осенне-зимнему периоду. Соответствующие данные были получены из перехваченного доклада украинского офицера.