Марочко заявил о неготовности техники ВСУ к зиме на сватовско-кременском направлении

Марочко: 80 % техники ВСУ на сватовско-кременском направлении не готово к зиме

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что 80 процентов военной техники одного из подразделений ВСУ, воюющего на сватовского-кременском направлении, не подготовлено к осенне-зимнему периоду. Об этом военный эксперт рассказал ТАСС.

«По перехвату доклада украинского офицера, отвечающего за вооружение и военную технику подразделения, стало известно о проблемах с подготовкой к осенне-зимнему периоду», — уточнил Марочко.

Заместитель по технической части обращает внимание вышестоящего командования на то, что только 20 процентов техники переведены на осенне-зимний период эксплуатации. В его подразделении полностью отсутствует зимнее дизельное топливо, уточнил военный эксперт.

Собеседник агентства также добавил, что, по словам украинского офицера, бойцы ВСУ за свой счет приобретают зимние шины на легковые автомобили, так как «по ранее направленной заявке получил отказ из-за отсутствия этой позиции на складах».

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