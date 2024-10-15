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07:58, 15 октября 2024Бывший СССР

Марочко заявил о неготовности техники ВСУ к зиме на сватовско-кременском направлении

Марочко: 80 % техники ВСУ на сватовско-кременском направлении не готово к зиме

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что 80 процентов военной техники одного из подразделений ВСУ, воюющего на сватовского-кременском направлении, не подготовлено к осенне-зимнему периоду. Об этом военный эксперт рассказал ТАСС.

«По перехвату доклада украинского офицера, отвечающего за вооружение и военную технику подразделения, стало известно о проблемах с подготовкой к осенне-зимнему периоду», — уточнил Марочко.

Заместитель по технической части обращает внимание вышестоящего командования на то, что только 20 процентов техники переведены на осенне-зимний период эксплуатации. В его подразделении полностью отсутствует зимнее дизельное топливо, уточнил военный эксперт.

Собеседник агентства также добавил, что, по словам украинского офицера, бойцы ВСУ за свой счет приобретают зимние шины на легковые автомобили, так как «по ранее направленной заявке получил отказ из-за отсутствия этой позиции на складах».

Ранее издание The Times написало, что на Украине хотят мобилизовать еще 200 тысяч человек до конца года, но перспективы не оптимистичны. В интервью изданию украинский источник призвал НАТО вмешаться, проверить процессы призыва в стране. По его мнению, на часть денег, пожертвованных западными союзниками, необходимо поднять зарплаты бойцам ВСУ.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что обрушение фронта Вооруженных сил Украины будет связано с нехваткой резервов личного состава.

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      Марина Совина
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