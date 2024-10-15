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10:54, 15 октября 2024Мир

Стало известно об одном обещании Байдена Польше

Американский журналист Вудворд: Байден пообещал защищать Польшу

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Джо Байден в апреле в личном разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой пообещал, что Штаты будут защищать Польшу. Об этом в книге «Война» рассказал американский журналист Боб Вудворд, передает ТАСС.

«Мы всегда будем защищать Польшу», — цитирует публицист Байдена со слов Дуды.

Как признался Вудворду польский президент, для него ремарка Байдена «была крайне важна в эмоциональном отношении», поскольку действующий американский лидер «пользуется стопроцентным доверием касательно обязательств, которые США взяли в отношении его страны».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Байден всегда принимает решения, благодаря которым Америка и весь мир становятся еще безопаснее, а «демократия сильнее».

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      Виктория Кондратьева
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