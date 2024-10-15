Nature: обнаружены 55 высокоскоростных звезд

Группа астрономов из Лейденской обсерватории и Амстердамского университета обнаружила 55 высокоскоростных звезд, выброшенных из звездного скопления R136 в Большом Магеллановом Облаке. Это исследование, опубликованное в журнале Nature, в десять раз увеличивает число известных убегающих звезд в этом регионе.

«Убегающими звездами» называют звезды, покинувшие родное звездное скопление с высокой скоростью в результате динамических взаимодействий. Исследователи обнаружили, что скопление R136, сформировавшееся 1,8 миллиона лет назад, выбросило около трети своих массивных звезд. Эти звезды движутся со скоростью более 100 000 километров в час и могут достигать расстояния до 1000 световых лет, где завершат свой жизненный цикл, взорвавшись как сверхновые.

Для обнаружения убегающих звезд команда астрономов использовала данные космического телескопа Gaia, который измеряет положение и скорость более миллиарда звезд. Gaia находится на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли и позволяет фиксировать движение звезд на больших расстояниях. Исследователи проверяли пределы возможностей Gaia для измерения звезд в Большом Магеллановом Облаке, расположенном в 160 000 световых лет от Земли.

Астрономы обнаружили два эпизода выброса звезд из R136. Первый произошел около 1,8 миллиона лет назад, когда звезды выбрасывались в случайных направлениях в процессе формирования скопления. Второй эпизод, датируемый 200 тысячами лет назад, показал, что звезды двигались медленнее и имели предпочтительное направление, что может указывать на взаимодействие R136 с соседним звездным скоплением.

R136 является уникальным скоплением, содержащим сотни тысяч звезд, включая самые массивные из известных, вес которых достигает 300 солнечных масс. Эти звезды излучают ультрафиолетовый свет, способный ионизировать окружающий водородный газ. Влияние массивных звезд на окружающую среду огромно, и их активность за пределами родных регионов может оказывать влияние на структуру и эволюцию галактик.

Полученные данные свидетельствуют, что массивные звезды оказывают значительное воздействие за пределами областей своего рождения, что может объяснить процессы повторной ионизации во Вселенной. Благодаря данным Gaia, астрономы смогли провести статистические выводы и установить важные аспекты эволюции звездных скоплений.