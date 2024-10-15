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18:40, 15 октября 2024Интернет и СМИ

Столкнувшаяся с шантажом из-за интимных фото блогерша раскрыла подробности взлома аккаунта

Диана Астер

Диана Астер. Кадр: страница «Енина Аня» во «ВКонтакте»

Популярная TikTok-блогерша Диана Астер (настоящая фамилия — Дмитриева), столкнувшаяся с шантажом из-за интимных фото, рассказала, как злоумышленники взломали ее аккаунт. Подробности она раскрыла в подкасте «Девчата», доступном на YouTube.

По словам Астер, мошенники перед взломом представились ее менеджером и предложили прорекламировать в Telegram бренд Dior. За один пост компания якобы предлагала тиктокерше 400 тысяч рублей.

Когда Астер согласилась, злоумышленники от лица ее менеджера заявили, что бренд требует подтвердить подлинность Telegram-аккаунта тиктокерши. Ей отправили ссылку на форму, где нужно было ввести логин и пароль от аккаунта в Telegram, а также назвать код из СМС. «Я перешла, подтвердила, зашла. И все, с того дня взломщики сидели на моей страничке», — вспомнила инфлюэнсерша.

О том, что ее аккаунт взломали, Астер узнала через два дня. Мошенники прислали в WhatsApp ее интимные фотографии и потребовали от блогерши деньги. Она не выполнила это требование, и тогда они разместили эротические материалы в открытом доступе в сети.

Ранее Астер рассказала, что, после того как ее интимные кадры попали в сеть, ей стали поступать предложения от платформы OnlyFans. При этом, по словам блогерши, другие рекламодатели разорвали с ней контракты.

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      Мария Большакова
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