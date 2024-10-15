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13:36, 15 октября 2024Мир

Страны Персидского залива отказались поддерживать давление на Россию

Politico: страны Персидского залива отказались поддерживать давление на Россию
СюжетСанкции против России:

Фото: Iranian Army / Reuters

Страны Персидского залива отказались поддерживать санкционное давление на Россию в рамках саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Европейского союза (ЕС). Об этом пишет Politico со ссылкой на проект итоговой декларации.

Сообщается, что арабские страны отвергли предложение ЕС усилить санкционное давление на Россию. По информации Politico, государства ССАГПЗ также отказались включить в итоговую декларацию осуждение помощи Москве. «Вместо этого страны Залива призвали все стороны [конфликта на Украине] прекратить отправку вооружений», — подчеркивает издание.

Отмечается, что саммит был призван подчеркнуть единство стран ЕС и ССАГПЗ по различным вопросам, включая энергетическую безопасность.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил странам ЕС усилить санкции для подрыва экспорта нефти из России. В июне Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против России ввел санкции в отношении «теневого флота».

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      Виктория Кондратьева
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