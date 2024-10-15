Суд продлил арест бывшему вице-мэру российского города по делу о многомиллионной взятке

Суд продлил арест бывшему вице-мэру Челябинска Репринцеву на три месяца

Суд продлил арест бывшему вице-мэру Челябинска Сергею Репринцева на три месяца по делу о многомиллионной взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Сторона защиты просила суд изменить меру пресечения на более мягкую, однако было решено, что Репринцев останется под стражей до 16 января 2025 года. Он проходит обвиняемым по части 5 и 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

По данным правоохранителей, в период с июля 2017-го по январь 2020 года обвиняемый получал взятки от сотрудников коммерческой организации через посредника — депутата — за содействие в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории в Советском районе города, а также за исключение объекта строительства из списка объектов для проведения саммитов ШОС и БРИКС. Таким образом он получил не менее 15,5 миллиона рублей.

Об аресте бывшего вице-мэра Челябинска стало известно 5 июля.