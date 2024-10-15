Telegram представил новый способ верификации телефонных номеров

Павел Дуров анонсировал новый способ верификации телефонных номеров в Telegram

Мессенджер Telegram представил новый сервис для верификации номеров телефонов. Об этом объявил его основатель Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Сервис получил название Telegram Gateway. Предприниматель подчеркнул, что теперь компании смогут сэкономить миллионы, отправляя коды верификации своим пользователям прямо через Telegram.

Уточняется, что стоимость отправки одного кода через новый сервис составит всего 0,01 доллара в любой стране мира. А если номер телефона не зарегистрирован в Telegram, услуга будет бесплатной.

Ранее основатель Telegram заявил, что мессенджер уже несколько лет раскрывает телефоны и IP-адреса преступников. Дуров пояснил, что администрация мессенджера предоставляла эти данные, если получала обоснованный юридический запрос.