Дуров заявил о сотрудничестве Telegram с властями с 2018 года

Дуров заявил, что Telegram раскрывает властям телефоны преступников с 2018 года

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер уже несколько лет раскрывает телефоны и IP-адреса преступников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С 2018 года Telegram может раскрывать властям IP-адреса или номера телефонов преступников в соответствии с нашей политикой конфиденциальности в большинстве стран», — рассказал медиаменеджер о сотрудничестве с властями.

Он заявил, что администрация мессенджера предоставляла эти данные, если получала обоснованный юридический запрос. В частности, отметил Дуров, Telegram раскрывал данные преступников властям Бразилии и стран Европейского союза.

«Мы упростили и унифицировали нашу политику конфиденциальности в разных странах. Но наши основные принципы не изменились», — заключил основатель мессенджера.

23 сентября Дуров заявил, что IP-адреса и телефоны тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть переданы «соответствующим органам». По его словам, такие меры могут отпугнуть преступников.