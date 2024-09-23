Дуров допустил передачу номеров пользователей Telegram «соответствующим органам»

Дуров: телефоны нарушающих правила Telegram пользователей могут быть раскрыты

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что телефоны и IP-адреса некоторых пользователей могут быть раскрыты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть переданы соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы», — допустил медиаменеджер.

Предприниматель также заявил, что эти меры помогут отпугнуть преступников. По его словам, Telegram предназначен для получения новостей и поиска единомышленников, а не для совершения противоправных действий.

Ранее во Франции заявили, что после ареста Дуров стал предоставлять необходимую информацию следственным органам. Речь шла о данных, которые помогли бы идентифицировать преступников, совершающих незаконные действия в отношении совершеннолетних.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Его обвинили в соучастии в незаконных действиях, совершаемых через Telegram. 28 августа предпринимателя взяли под судебный надзор и обязали его внести залог в пять миллионов евро.