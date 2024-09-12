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12:20, 12 сентября 2024Интернет и СМИ

Во Франции заявили о сотрудничестве Telegram со следствием после ареста Дурова

Libération: после ареста Дурова Telegram стал предоставлять информацию органам

Фото: Globallookpress.com

После ареста основателя Telegram Павла Дурова мессенджер стал сотрудничать с французскими следственными органами. Об этом сообщает французское издание Libération.

По данным издания, после задержания Дурова мессенджер согласился сотрудничать со следствием и предоставлять информацию, которая помогла бы идентифицировать преступников. В частности, речь идет о незаконных действиях в отношении несовершеннолетних. «Поворот беспрецедентный», --заключило издание.

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Также в материале отмечается, что прокурорам Франции настоятельно рекомендуют возобновить расследования в отношении Telegram, которые были приостановлены из-за того, что мессенджер не давал ответов на подобные запросы.

Ранее стали известны подробности допроса Дурова. Отмечалось, что медиаменеджер общается со следователями на русском и английском языках.

Предпринимателя задержали в парижском аэропорту 24 августа по подозрению в соучастии в незаконных действиях, совершаемых через Telegram. 28 августа его взяли под судебный надзор, а также обязали внести залог в размере пяти миллионов евро.

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