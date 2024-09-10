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13:04, 10 сентября 2024Интернет и СМИ

Раскрыты подробности допроса Дурова

France Info: Дуров отвечал на вопросы следователей на русском и английском

Фото: Albert Gea / Reuters

Раскрыты новые подробности допроса основателя Telegram Павла Дурова. Их сообщает французская радиостанция France Info.

Отмечается, что для получения французского гражданства Дуров ранее сдавал тест на знание французского языка на уровне B1. «Это средний уровень владения языков, которого (...) оказалось недостаточно, чтобы отвечать следователям на французском. Он говорит с ними по-русски, а затем — по-английски», — говорится в материале.

Ранее стали известны новые подробности дела основателя Telegram. Адвокат Дэвид Либескинд заявил, что Дуров может попросить разрешение покидать территорию Франции, а также изменения других условий судебного надзора.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже 24 августа по подозрению в соучастии в незаконных действиях, которые совершались через Telegram. 28 августа российского медиаменеджера взяли под судебный надзор и обязали внести залог в пять миллионов евро.

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