Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:34, 15 октября 2024Бывший СССР

Толстой назвал причину ухода делегации Украины с сессии МПС

Толстой: делегация Украины покинула сессию МПС из-за обиды на Эксон

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Делегация Украины покинула сессию 149-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Женеве из-за обиды на председателя организации Тулию Эксон. Об этом заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, это произошло после того, как Эксон напомнила о своем визите в Санкт-Петербург и встрече с президентом России Владимиром Путиным на Парламентском форуме БРИКС. «Украинцы и литовцы стали возмущаться... Она спокойно ответила, что это ее работа, что МПС объединяет все парламенты и, соответственно, она будет дальше продолжать работать, а времена колониализма прошли», — рассказал Толстой.

Он добавил, что вся ассамблея аплодировала словам Эксон, но делегация Украины решила встать и уйти, устроив «театральное шоу».

«Это такой карнавальный стиль украинский. Он милый, мы его любим и относимся к этому с пониманием», — добавил вице-спикер.

Ранее стало известно, что на полях МПС председатель Национального собрания Армении Ален Симонян и председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова обсудят мирный договор между республиками.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Пережившему 67 дней дрейфа россиянину может грозить уголовное дело. За что?

      Авиакомпания отказала россиянке в полете с чемоданом и разгневала пользователей сети

      Депутаты захотели объединить два подмосковных города

      Врач назвала доступный каждому способ снизить риск инфаркта и инсульта

      Трамп указал на неспособность Харрис участвовать в выборах по одной причине

      В Европе заявили о возможности обойтись без российского газа

      Новый наряд возлюбленной Тимати на видео восхитил подписчиков

      Звезду «Реала» Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании. Что об этом известно?

      Операционная система Android впервые появилась в мотоциклах

      Бетербиев обратился к Кадырову после победы над Биволом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше