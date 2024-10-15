Трамп указал на неспособность Харрис участвовать в выборах по одной причине

Трамп: из-за проблем со здоровьем Харрис вряд ли сможет участвовать в выборах

Из-за имеющихся проблем со здоровьем кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис вряд ли сможет участвовать в выборах, которые пройдут 5 ноября. Об этом заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп, передает газета The Independent.

«Медицинский отчет Камалы по-настоящему плохой. Со всеми теми проблемами, которые у нее есть, всерьез встает вопрос о том, следует ли ей избираться в президенты», — рассказал о такой причине кандидат на пост президента от республиканцев.

При этом сам Трамп заявил, что его медицинское состояние не представляет сомнений и он не сталкивается какими-либо проблемами со здорвьем.

Ранее Харрис заявила, что Трамп не опубликовал полный отчет о своем здоровье, что может говорить о его страхе показаться слабым и ментально нестабильным. Она также отметила, что бывший американский лидер «не откровенен» с избирателями, так как до сих пор не раскрыл важные подробности о здоровье и политических планах, которые «необходимы американцам для принятия осознанного решения на выборах».