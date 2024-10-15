Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:31, 15 октября 2024Путешествия

Тревел-блогер описал обычную российскую многоэтажку фразой «страшно даже заходить»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Тревел-блогер побывал в обычной российской многоэтажке и описал ее фразой «страшно даже заходить». Своей историей он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, такие дома есть в каждом отечественном городе. С виду они могут казаться совершенно обычными, однако внутри грязь и обветшалость. Блогер пожаловался на нецензурные слова на стенах и дверях квартир, а также на пыльные лестничные пролеты.

«Лестничные пролеты пыльные и изгажены до такой степени, что ты невольно опасаешься случайно коснуться стены рукавом или капюшоном», — рассказал он.

Ранее этот же тревел-блогер побывал на Чукотке и рассказал о заброшенных поселках в этом регионе. По словам автора публикации, сохранить наследие прошлых эпох на Чукотке не удалось, а восстановление стоит дорого.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми. Выжил только один мужчина

      Лодку с дрейфующим 67 дней в открытом море россиянином сняли на видео

      В России подорожали строительные и отделочные материалы

      Южная Корея открыла предупредительный огонь после подрыва дорог Северной Кореей

      Российский криминальный авторитет вышел на свободу после почти 9 лет заключения

      Мать скандальной порномодели рассказала о гордости за ее успехи

      Мужчина вернулся домой поздно ночью и удивился находке у двери

      Марочко заявил о неготовности техники ВСУ к зиме на сватовско-кременском направлении

      Цены на нефть рухнули

      Французский футболист рассказал о депрессии в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше