Блогер описал один регион России фразой «будто во время природной катастрофы»

Тревел-блогер побывал на Чукотке и рассказал о заброшенных поселках в этом регионе. Своей историей он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, сохранить наследие прошлых эпох на Чукотке не удалось, а восстановление стоит дорого.

«Вот и зияют пустыми окнами и обвалившимися крышами целые поселки, в некоторых из которых жили даже по 1000 и больше человек. Сегодня — без единого жителя, брошенные в спешке, как будто во время вторжения какого-то врага или природной катастрофы», — такими фразами описал увиденное россиянин.

Путешественник отметил, что при взгляде на это «безлюдное безмолвие» берет оторопь.

«Ведь за каждым домом, за каждым окном, за каждой ступенькой, беседкой или скамейкой около дома — чья-то жизнь <…> Люди бросали все и просто убегали, пока оставались хоть какие-то деньги и еще летали самолеты», — пояснил он.

Ранее этот же тревел-блогер подчеркнул, что в таких местах, как на Чукотке, жизнь кардинально отличается от привычной для большинства россиян. В частности, цены на яйца там могут доходить до 400 рублей за десяток.