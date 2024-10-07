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07:29, 7 октября 2024Путешествия

Россиянин описал цены на Чукотке фразой «могут доходить до 400 рублей за десяток яиц»

Фото: Morgane Perraud / Unsplash

Российский тревел-блогер побывал на Чукотке и рассказал о жизни местных. Своей историей он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

«В таких местах, как на Чукотке, жизнь кардинально отличается от привычной для большинства россиян. Интернет, свежие продукты, новые сапоги для жены — это все становится практически роскошью, о которой жители Певека могут только мечтать», — такими фразами описал увиденное россиянин.

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По его словам, на прилавках местных магазинов нет разнообразия, но есть все необходимое — например, молоко длительного хранения, консервированные овощи и замороженное мясо. «Хотя цены на те же яйца могут доходить до 400 рублей за десяток, но они хотя бы есть», — отметил автор публикации.

Одной из главных проблем города Певек остается связь, добавил блогер. Поймать там стабильный 3G-сигнал — это уже удача, а отправка простого письма с фото может занять часы. Кроме того, Wi-Fi есть только в некоторых организациях, а спутникового интернета нет вообще.

Путешественник также рассказал, что некоторое время назад в Певеке отремонтировали ДК и сделали в нем кинотеатр, так что у людей появились дополнительные развлечения, кроме просмотра телевизора и чтения книг из библиотеки.

«Жизнь в Певеке больше нельзя назвать чисто "выживанием", как это было в 1990-е, но о полноценном комфорте речи пока тоже нет. Местные жители приспособились к суровым условиям и научились жить в этом сложном климате, где каждая деталь, будь то теплый день или редкий продукт, приобретает особую ценность», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер зашел в придорожную столовую на Дальнем Востоке и описал ее фразой «не брезгуют даже гламурные девчонки». Россиянин был удивлен, когда встретил в заведении на трассе ХабаровскКомсомольск-на-Амуре двух девушек в поддельных нарядах Louis Vuitton и Balenciaga.

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      Алина Черненко
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