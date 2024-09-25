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03:31, 25 сентября 2024Путешествия

Россиянин описал столовую на Дальнем Востоке фразой «не брезгуют даже гламурные девчонки»

Фото: Наталья Останина / Фотобанк Лори

Российский тревел-блогер зашел в придорожную столовую на Дальнем Востоке и описал ее фразой «не брезгуют даже гламурные девчонки». Своей историей он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Автор публикации решил пообедать в одном из заведений на трассе ХабаровскКомсомольск-на-Амуре и встретил в очереди двух девушек в поддельных нарядах Louis Vuitton и Balenciaga.

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«К слову сказать, это довольно неплохой индикатор: уж если столь модные девушки не брезгуют съесть пюрешку с котлетой в этом месте, то можно смело занимать очередь и не бояться несварения желудка», — заключил россиянин.

Цены в столовой, по мнению путешественника, были неплохие. Салаты и первые блюда там стоили от 45 до 155 рублей, свиная отбивная — 180 рублей, жареная картошка — 140 рублей, тушеная капуста — 120 рублей, рыбные пельмени — 115 рублей, а котлета — 140 рублей.

Ранее другой российский тревел-блогер зашел в студенческую столовую в Германии и поделился впечатлениями. По его словам, весь обед обошелся ему в 4,95 евро (около 500 рублей).

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      Алина Черненко
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