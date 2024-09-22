Россиянин описал обед в столовой Германии фразой «обхитрил немцев и дешево поел»

Российский тревел-блогер зашел в студенческую столовую в Германии и описал обед фразой «обхитрил немцев и дешево поел». Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что вход в столовую был свободным, однако купить еду там можно было только с помощью специальной карты студента. Тогда россиянин решил обратиться за помощью к одному из учащихся и предложил ему наличные взамен на оплату своего обеда картой. «Добродушный немец сразу же согласился — я знал, что этот парень не бросит русского товарища в беде», — порадовался блогер.

Россиянин рассказал, что в этой столовой студентам предлагали разные виды салатов, в том числе из макарон, вегетарианские блюда, гарниры, мясные блюда и фрукты. Шницель там стоил 1,99 евро (около 200 рублей), рис с карри — 0,69 евро (около 69 рублей), а салат из моркови — 0,89 евро (около 89 рублей).

«Сам же я решил выбрать кое-что необычное. К моему удивлению в немецкой столовой подавали обычные пельмени. Конечно же, я решил их попробовать — надо же проверить, как немцы готовят нашу традиционную еду», — удивился путешественник.

Он добавил, что в дополнение к пельменям взял картошку фри, кремовый десерт, чашку кофе и куриную отбивную с собой. «Весь мой заказ (с учетом пластикового контейнера) обошелся в 4,95 евро (около 500 рублей). По сути, это два полноценных приема пищи — для Германии получается очень дешевый ценник», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер зашел в немецкий супермаркет и рассказал, что местные пенсионеры набирают там «полные тележки еды». По его словам, у них остается достаточно денег даже после оплаты налогов, коммунальных услуг и прочих сборов.