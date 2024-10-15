Турист получил удар ножом во время драки из-за женщины на мальчишнике

CBS: в Майами турист получил удар ножом во время драки на мальчишнике

Турист получил удар ножом во время драки в Майами, США. Нападавшего удалось задержать, передает канал CBS News.

Житель Орландо, штат Флорида, приехал на курорт вместе с друзьями на мальчишник. Когда 12 октября он отдыхал в ночном клубе, еще один посетитель ударил его ножом так, что из раны вывалились кишки. Предположительно, участники драки повздорили из-за женщины.

Туриста доставили в больницу, сейчас он находится в стабильном состоянии. Нападавшего задержали в нескольких метрах от клуба с двумя ножами в карманах. Им оказался 46-летний Малик Эдвардс.

Мужчина остается под стражей. Ему предъявлены обвинения в нанесении побоев и нападении с применением смертоносного оружия.

В марте другой турист лишился iPhone и бриллиантовых часов Rolex на испанском острове Майорка. Грабители напали на него дважды с разницей в несколько минут.