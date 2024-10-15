Турист попытался забраться на мост ради фото для соцсетей и не выжил

В Испании турист попытался забраться на мост ради фото для соцсетей и не выжил

Британский турист попытался забраться за мост в Испании ради фото для соцсетей, сорвался и не выжил. Об этом сообщает издание Talavera.

26-летний блогер решил залезть на 180-метровый вантовый мост в регионе Кастилия-Ла-Манча вместе с 24-летним другом. Во время подъема молодой человек не удержался и разбился.

Местные власти назвали инцидент «прискорбным». Они подчеркнули, что забираться на мост категорически запрещено и об этом сообщалось неоднократно.

Министерство иностранных дел Великобритании не отреагировало на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.

В октябре другой британский турист отправился фотографировать учения НАТО в горах Греции. 67-летний мужчина сорвался со скалы и не выжил.