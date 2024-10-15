Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:01, 15 октября 2024Путешествия

Турист попытался забраться на мост ради фото для соцсетей и не выжил

В Испании турист попытался забраться на мост ради фото для соцсетей и не выжил

Фото: Nyeke / Wikimedia

Британский турист попытался забраться за мост в Испании ради фото для соцсетей, сорвался и не выжил. Об этом сообщает издание Talavera.

26-летний блогер решил залезть на 180-метровый вантовый мост в регионе Кастилия-Ла-Манча вместе с 24-летним другом. Во время подъема молодой человек не удержался и разбился.

Местные власти назвали инцидент «прискорбным». Они подчеркнули, что забираться на мост категорически запрещено и об этом сообщалось неоднократно.

Министерство иностранных дел Великобритании не отреагировало на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.

В октябре другой британский турист отправился фотографировать учения НАТО в горах Греции. 67-летний мужчина сорвался со скалы и не выжил.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Борис Джонсон раскрыл данное Путину обещание

      Экономист предсказал ипотечный кризис в России

      Брат бывшего мэра российского города открыл стрельбу по полицейским

      Мосбиржа запустит торги платиной и палладием

      Россияне охладели к секонд-хенду

      На Украине сообщили об уничтожении почти 90 процентов энергогенерации страны

      Пытавшийся вывезти из России зубы кашалота китаец предстанет перед судом

      Квартира в российском городе загорелась из-за пола с подогревом

      Производитель зефира «Жизель» подаст в суд из-за информации об отравлениях

      Мостового выписали из больницы после операции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше