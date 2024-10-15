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07:13, 15 октября 2024Россия

Украина за ночь пыталась атаковать три региона России

Минобороны: сбиты три дрона ВСУ над Белгородской, Курской и Тульской областями

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В ночь на вторник, 15 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать три региона России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По его данным, беспилотники пытались атаковать Курскую, Тульскую и Белгородскую области. Дроны ВСУ сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Речь, как уточнили в министерстве, идет о беспилотниках самолетного типа. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Утром 15 октября житель пострадал при сбросе боеприпаса с беспилотника на дом в Белгородской области. Мужчина получил тяжелые ранения, его госпитализировали.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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