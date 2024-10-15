В России мужчина пострадал при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ на дом

В Белгородской области мужчина пострадал при сбросе взрывчатки с дрона на дом

В Белгородском районе мужчина пострадал при сбросе взрывчатки с беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его данным, атака ВСУ произошла в поселке Октябрьский. В результате мужчина получил тяжелые ранения — его доставили в районную больницу.

«Мужчине диагностировали множественные осколочные ранения туловища, головы, рук и ног. После оказанной медицинской помощи бригадой СМП он транспортируется в областную клиническую больницу, — сообщил губернатор.

Гладков добавил, что в результате удара оказались повреждены два частных дома и грузовой автомобиль. Администрация Белгородского района проведет обход для фиксации разрушений.

В ночь на вторник, 15 октября, мирный житель получил ранения в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Дрон противника атаковал грузовик по дороге в хутор Церковный.

По данным Минобороны, за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Россией три дрона над Курской, Белгородской и Тульской областями. Других подробностей о случившемся там не привели.