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19:01, 15 октября 2024Бывший СССР

Украинские дроны атаковали Энергодар

Рогов: дроны Украины атаковали Энергодар рядом с Запорожской АЭС

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинские дроны атаковали город Энергодар у Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По словам чиновника, город в данный момент подвергается артиллерийскому обстрелу и массированной атаке дронов со стороны позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Несколько дронов уже сбиты и отклонены», — сообщил Рогов.

Он добавил, что целью атаки, предварительно, является подстанция «Луч», снабжающая Энергодар электричеством.

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      Сергей Болиев
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