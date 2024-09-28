Стало известно о новой тактике ВСУ при атаках на город-спутник ЗАЭС

В Энергодаре заявили о групповых налетах беспилотников ВСУ на город

ВСУ стали использовать тактику групповых налетов ударных беспилотников на Энергодар. Об этом РИА Новости стало известно от главы администрации этого города-спутника Запорожской АЭС (ЗАЭС) Эдуарда Сеновоза.

По его словам, коптеры при таких атаках запускаются с разницей 10-15 минут. «Чтобы достичь своих целей, удары наносятся последовательно, в промежутках от двух до пяти коптеров», — сказал Сеновоз.

Ранее на этой неделе стало известно, что украинские военные атаковали дроном жилой многоэтажный дом в Энергодаре, в котором в результате происшествия возник пожар. Как напоминает агентство, мирные жители сообщили прибывшим на месте атаки следователям, что беспилотники ВСУ дважды атаковали дом во время работы оперативных служб и скопления людей.

В тот же день, 25 сентября, ВСУ сбросили боеприпас на территорию ЗАЭС. Снаряд, упавший примерно в 350 метрах от энергоблока № 3, взорвался при падении, из-за чего рядом загорелась сухая трава. Миссия Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) в свою очередь заявила, что «слышала взрывы в течение всей недели, в том числе несколько взрывов вблизи площадки».