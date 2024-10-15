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00:17, 16 октября 2024Бывший СССР

Украинский военный заявил о запугивании офицеров и солдат новым комбатом БПЛА Ляшко

Военный ВСУ Бунятов: командир батальона БПЛА Ляшко запугивает офицеров и солдат

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Украинский военный Станислав Бунятов возмутился назначением лидера Радикальной партии Олега Ляшко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на должность командира батальона беспилотных систем 63-й бригады. Его слова приводит «Страна.ua».

«Не заработав никакого авторитета и уважения, Ляшко стойко держится в должности благодаря запугиванию офицеров, сержантов и солдат», – заявил военнослужащий ВСУ.

Он добавил, что человека, развивавшего беспилотные системы в 63-й ОМБр, отправили в штурмовики командиром взвода из-за того, что он критиковал Ляшко при командире бригады и открыто указывал на его некомпетентность.

Ранее в ВСУ подтвердили назначение лидера Радикальной партии на должность комбата. «Решение о перемещении Олега Ляшко на должность командира батальона беспилотных систем 63-й ОМБр принято на основании ходатайства и плана перемещения командира бригады», — говорится в заявлении 11-го армейского корпуса.

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      Марина Совина
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