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18:12, 15 октября 2024Бывший СССР

Усатый заявил об угрозах от ЧВК «Вагнер»

В Молдавии кандидат в президенты Усатый заявил об угрозах от ЧВК «Вагнер»
Ренато Усатый

Ренато Усатый. Фото: Ренато Усатый / Wikimedia

Кандидат в президенты Молдавии Ренато Усатый показал видео от представившихся бойцами ЧВК «Вагнер» людей, которые угрожали ему расправой. Об этом пишет издание Newsmaker.

По словам Усатого, на видео люди в масках на фоне флага ЧВК «Вагнер» называют политика «предателем молдавского и русского народа», а также угрожают ему физической расправой. Кандидат в президенты считает, что за этим стоит оппозиционная ему Партия социалистов и кандидат от нее Александр Стояногло.

В свою очередь, Стояногло опроверг свою причастность к видео и заявил, что осуждает любые угрозы против любого конкурента на выборах. Экс-президент страны и нынешний глава Партии социалистов Игорь Додон никак не комментировал заявление Усатого.

Ранее экс-премьер Молдавии Владимир Филат заявил, что усилия государственных органов республики направлены на то, чтобы устранить возможных конкурентов действующего президента страны Майи Санду.

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      Сергей Болиев
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