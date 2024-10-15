В Болгарии осквернили памятник советским воинам

Вандалы осквернили памятник на братской могиле советских воинов в Болгарии

В столице Болгарии, Софии, неизвестные вандалы осквернили памятник на братской могиле советских воинов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Болгарской социалистической партии (БСП) сообщает газета «Дума».

По информации издания, вандалы изрисовали монумент краской и откололи голову фигуре ребенка, составлявшей композицию памятника.

«Мы подобрали отколотую часть композиции — голову ребенка. Мы требуем, чтобы памятник был очищен и отреставрирован. Мы требуем, чтобы вандалы были найдены и наказаны по всей строгости закона за содеянное», — цитирует «Дума» главу социалистов в Софии Ивана Такова.

Ранее в Москве мигранты из Таджикистана осквернили памятник героям Великой Отечественной войны, облив его белой жидкостью.

