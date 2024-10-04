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17:31, 4 октября 2024Россия

В Москве мигранты осквернили памятник героям Великой Отечественной войны

В Москве мигранты из Таджикистана облили белой жидкостью памятник героям ВОВ

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве мигранты осквернили памятник героям Великой Отечественной войны (ВОВ). Подозреваемых уже задержали, сообщил столичный Следственный комитет (СК) в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, 2 октября группа мужчин публично облила мемориал жидкостью белого цвета. В результате были задержаны двое граждан Таджикистана. В ближайшее время их доставят для допроса в следственный отдел.

В СК добавили, что возбуждено дело по уголовной статье об оскорблении памяти защитников Отечества.

Ранее в Старой Руссе Новгородской области подростки потушили Вечный огонь. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как трое детей окружают мемориал, а затем двое из них делают движение, похожее на выдох, после чего пламя исчезает.

Кроме того, 19 сентября сообщалось, что во Владивостоке мужчина помочился на памятник разведчику Рихарду Зорге. Произошедшее попало на записи камер видеонаблюдения.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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