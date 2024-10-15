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06:05, 15 октября 2024Мир

В Будапеште рассказали о возможной сделке Венгрии с «Газпромом» на 2025 год

Сийярто: Будапешт обсуждает сделку о дополнительных закупках газа в 2025 году
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Венгрия и «Газпром» обсуждают сделку на следующий год о дополнительных закупках Будапештом газа при сохранении конкурентной цены. Для увеличения объемов импортируемого топлива планируют задействовать весь потенциал «Турецкого потока», рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

На газовом форуме «Газпром» и венгерская энергокомпания MVM 10 октября подписали меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию.

«По сути мы увеличиваем объем. Мы уже подписали одно дополнительное соглашение на последний квартал этого года, которое охватывает дополнительные объемы газа по цене, гарантирующей конкурентоспособность ценообразования», — отметил Сийярто.

Сейчас, по его словам, ведутся переговоры о сделке на следующий год. По его словам, сделка будет заключаться в увеличении закупаемых объемов.

8 октября Петер Сийярто рассказал, что Венгрию не коснется возможная остановка транзита газа из России через Украину. Он уточнил, что поставки в основном идут через «Турецкий поток». Также Будапешт готов оказать помощь другим странам Европы, на которых остановка транзита повлияет больше, рассказал дипломат.

В сентября Сийярто также заявил, что сохранение транзита российского газа через Украину в 2025 году уже не столь важно для Венгрии, поскольку топливо страна может получать через газопровод «Турецкий поток».

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      Марина Совина
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