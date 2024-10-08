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21:52, 8 октября 2024Экономика

Сийярто оценил ситуацию вокруг возможной остановки транзита газа из России через Украину

Сийярто: Венгрию не затронет остановка транзита газа через Украину

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Венгрию не коснется возможная остановка транзита газа из России через Украину. Поставки в основном идут через «Турецкий поток», Будапешт готов оказать помощь другим странам Европы, на которых остановка транзита повлияет больше, рассказал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Что касается транзита газа через Украину, который, по всей вероятности, будет остановлен — нас это не касается», — уточнил он.

По словам Сийярто, Венгрия получает основную часть российского газа через «Турецкий поток», благодаря которому «сейчас энергоснабжение страны в безопасности». Министр также отметил, что за последние годы Венгрия много инвестировала в газовую инфраструктуру.

В сентября Сийярто также заявил, что сохранение транзита российского газа через Украину в 2025 году уже не столь важно для Венгрии, поскольку топливо страна может получать через газопровод «Турецкий поток».

Ранее доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что европейские страны окажутся в невыгодном положении, если откажутся от транзита газа через Украину. По его словам, без этого транзита цены могут взлететь до 600-650 долларов за 1000 кубометров.

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      Марина Совина
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