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15:40, 20 сентября 2024Экономика

В Европе назвали неважным сохранение транзита газа через Украину

Венгрия назвала неважным сохранение транзита российского газа через Украину
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: wirestock / freepik

Сохранение транзита российского газа через Украину в 2025 году уже не столь важно для Венгрии, потому что топливо страна может получать через газопровод «Турецкий поток». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

После заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам он подчеркнул, что вопрос транзита больше не касается Будапешта, хотя для ряда европейских стран он еще на повестке дня. Каких именно, Сийярто не уточнил.

Венгрия остается одним из главных покупателей российского трубопроводного газа в Евросоюзе. В 2024 году она только через «Турецкий поток» получила 5,3 миллиарда кубометров.

Ранее РИА Новости предположило, что в Европе ищут способы сохранить транзит российского газа через Украину, хотя все официальные лица говорят о вторичности такого маршрута, а Киев подтверждает, что не намерен продлевать договор.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что не понимает причины, по которой Германия не хочет договориться с Москвой и начать поставки газа по уцелевшей после взрыва ветке газопровода «Северный поток-2».

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