В Дагестане старшеклассники проломили голову подростку в школе и попали на видео

В Дербенте старшеклассники выманили подростка на 1 этаж и проломили ему голову

В городе Дербент в Дагестане старшеклассники выманили подростка на первый этаж в школе № 19 и проломили ему голову. Действия учащихся попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Мой Дербент».

На представленном ролике видно, как группа юношей заманивает сверстника под лестницу. Там ему со всех сторон наносят хаотичные удары по всему телу.

По сведениям местных журналистов, пострадавшего девятиклассника заставили спуститься к старшекласснику Рашиду и нескольким его товарищам. В потасовке приняли участие всего около 20 человек. Мать несовершеннолетнего пояснила, что ради избиения ее сына некоторые школьники залезли на дверь туалета. Причины произошедшего не раскрываются.

Ранее сообщалось о драке подростков со взрослыми мужчинами в Волгограде.