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10:05, 15 октября 2024Бывший СССР

В ДНР заявили о продвижении российских военных к Красноармейску

Пушилин: ВС России продвигаются в направлении Красноармейска в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России практически ежедневно продвигаются в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим, что уже есть определенные успехи, практически ежедневно фиксируем продвижение Вооруженных сил Российской Федерации как раз по направлению Красноармейска», — сказал он.

Ранее Пушилин сообщил, что российские военные установили контроль над большей частью Дзержинска (украинское название — Торецк). По его словам, в настоящий момент ВС России занимают более двух третей территории города.

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      Александр Курбатов
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