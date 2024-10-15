В ДНР заявили о продвижении российских военных к Красноармейску

Вооруженные силы (ВС) России практически ежедневно продвигаются в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы видим, что уже есть определенные успехи, практически ежедневно фиксируем продвижение Вооруженных сил Российской Федерации как раз по направлению Красноармейска», — сказал он.
Ранее Пушилин сообщил, что российские военные установили контроль над большей частью Дзержинска (украинское название — Торецк). По его словам, в настоящий момент ВС России занимают более двух третей территории города.