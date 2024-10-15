В ЕС заявили о намерениях восстановить энергогенерацию Украины

Кадри Симсон: ЕК готова восстановить 2,5 гигаватта энергогенерации Украины

Европейская комиссия (ЕК) готова восстановить мощности энергогенерации Украины объемом 2,5 гигаватта для подготовки к зиме. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает ТАСС.

«Еврокомиссия предложила план из трех частей: отремонтировать, соединить и стабилизировать (...) В плане ремонта мы намерены восстановить генерирующие возможности на 2,5 гигаватта», — рассказала еврокомиссар.

Симсон также заявила о намерениях ЕС восстановить энергогенерацию Украины за счет поставок малых промышленных электрогенераторов. Еврокомиссар подчеркнула, что призвала министров усилить меры по предоставлению оборудования и запчастей для восстановления энергетики Украины. Также предлагается возможность создания новых цепочек экспорта электричества в страну.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об уничтожении почти 90 процентов энергогенерации страны. По его словам, особенно уязвимы города, которые зависят от крупных теплоэнергетических станций.